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吳保錡樂做「沙律俠」

2021-06-10 列印
■沙律不時在社交網派福利。
■保錡（右二）與隊友獻聲配音。
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　　「死侍」賴恩尼諾斯新片《保鑣救殺手2》將上映，ERROR早前獲邀為該片的宣傳片配音。談到進軍荷里活話題時，193（郭嘉駿）提議保錡做「沙律俠」，「淨係食沙律，一食沙律就有力！」女友張沛樂暱稱「沙律」的吳保錡照單全收道：「係呀！」



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