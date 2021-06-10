吳保錡樂做「沙律俠」

正當港府籌備為十二歲以上年輕人打針，美國走前一步，輝瑞藥廠擴大兒童接種疫苗的測試至十二歲以下，若結果正面，將為五至十一歲的兒童申請緊急使用疫苗的許可，香港的接種率和擴大打針部署均落後於美國，必須加快追上，學校老師是時候以身作則，先接種疫苗，作為身教，鼓勵學生去打針。 香港的新冠疫苗接種率僅二成八，而美國接種率已逾六成。觀乎美國疫情隨接種率上升而放緩，足證打針是唯一的控疫手段。香港要達至七成接種率，可謂「長路漫漫」，即使各界推出各式各樣的抽獎，打針人數有所上升，但要短期內達至七成，仍有相當的難度。政府準備把打針年齡降至十二歲或以上，現在就要推動更多年輕人準備打針。 家長為了保...

2021-06-10