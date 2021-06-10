  • 2021年6月10日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 弘立書院欺凌黃宜宏疫苗打針優惠

日報新聞 > 娛樂

太極為紅館騷全員變老 Joey自嘲「90後」樣趕客

2021-06-10 列印
■太極開會討論宣傳細節。
■Joey Tang笑言，成員變老的造型照有點趕客。
Previous Next

　　太極樂隊將於8月7至8日於紅館舉行《太極RAINBOW AFTER RAIN演唱會》，日前隊友齊集開會討論廣告細節。廣告以動畫將隊友的容貌以四秒慢慢變老「36年」，成為真正的「90後」。

　　主音雷有輝大爆隊友Ricky「出蠱惑」，要求設計師幫手出術：「我哋每一個都變晒90歲嘅樣，淨係佢一個人揀張咁後生嘅相，睇落同o依家都冇咩分別咁，可能佢都知自己擺唔耐，未必有90歲命啩？」Joey Tang笑言新廣告有「趕客」成份，他說：「今次個騷好多Gary生前好朋友都話想幫手，呢一刻我哋仲未綵排，但都唔習慣冇咗佢，每一個細節都預佢一份。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd