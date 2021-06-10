吳業坤想有個女似《聲夢》姚焯菲

吳業坤前晚錄影無線節目《勁歌金曲》，提到他日前在社交網大讚《聲夢傳奇》的14歲參賽者姚焯菲（Chantel）演唱《戀愛預告》好有Feel，令坤哥亦被迷倒而成為粉絲，更表示「生到個咁嘅女就好囉」，而Chantel的導師兼老友JW就戲言要他「死心」！坤哥笑稱：「相信全香港30以上的人都會有初戀的感覺，朋友也說要搞Fans club，我很欣賞她但沒有非份之想，她只有14歲，我是抱Uncle的角度遠觀，但我都想有個女似她。（自薦與聲夢合作？）不會、不要搞她，我和她相差17年，難得我也有追星的感覺。」