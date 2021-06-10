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最後實體個唱終極性感登場 莫文蔚唔離地 讚好MIRROR有前途

2021-06-10 列印
臨尾酬賓 ■莫文蔚於本月11至13日在港舉行最後一次大型實體演唱會，屆時會終極性感登場。
全力支持 ■莫文蔚大讚人氣組合MIRROR年輕又靚仔，一定會有一番作為。
野性貓女 ■貓女係莫文蔚最愛嘅造型，除咗好睇外，覺得好多人都可以代入貓嘅世界中。
性感登場 ■巡演中會有唔同性感程度嘅「莫貓寶貝」現身，終極香港站，性感程度一定會更勁。
貓女漫畫 ■莫文蔚創作嘅虛擬人物「莫貓寶貝」去年推出漫畫，陸續會有第二輯，仲會有埋主題曲及原聲大碟。
連體戰衣 ■Karen喺《絕色》巡演中穿上緊身肉色連身舞衣，多0.1脂肪都駕馭唔到。
二人世界 ■莫文蔚同德國籍老公Johannes結婚十年，老公最想過二人世界，冇計劃生兒育女。
聯乘「明福俠 ■莫文蔚話創作嘅虛擬人物可以天馬行空好好玩，仲忽發奇想同黎明嘅「明福俠」crossover。
剃髮全祼 ■1996年，莫文蔚推出首張專輯《全身莫文蔚》，封面玩全裸仲剃光頭，相當大膽前衞。
曾係貓癡 ■莫文蔚好鍾意小動物，尤其係貓，最高峯屋企收養咗10幾隻街貓，甚至做埋寄養家庭，不過近年較少留港，隨貓兒離世再冇養貓。
師妹好嘢 ■師妹黃妍曾為Karen做和音，對方唔止識作曲，仲會自彈自唱，多才多藝。
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之前MIRROR的六場嘅演唱會一票難求，原來莫文蔚（Karen）都係MIRROR Fans：「係人都鍾意靚仔㗎啦！」而本月11日將再登紅館舉行人生最後一次個唱的Karen將展現舞台上最靚一面。她超興奮爆響口：「到時狂野嘅『莫貓寶貝』會隆重登場，我做嘅嘢離不開性感㗎啦！」睇嚟莫文蔚最後個唱有啲料到喎！

採訪：方騫平 攝影：譚壹致 髮型：Kenki @W Workshop 化妝：Ling Chan @Ling Chan Makeup        形象：@yoyokwans @fameglory



莫文蔚相隔16年再踏紅館舞台，今次演出意義重大，除咗係《絕色》巡演尾站，仲係人生最後一次大型實體個唱。問到Karen可會依依不捨？她語帶堅定說：「既然決定咗就唔會後悔，早喺2018年開始巡演時，已度好呢個係我最後一次大型tour，所以改名《絕色》，係終極一次，可能近十年唔係出碟就走埠，係時候要搵新意。老公Johannes聽到我呢個決定都話好！因為佢最享受二人世界。但每次我走tour時，我哋要攝時間搵機會見面，始終結咗婚，唔可以成日將工作排喺第一位，咁樣對佢唔公平，喺時間要調整一吓兩公婆嘅節奏。」

「莫貓寶貝」拯救世界

  Karen強調她不是以後不唱歌，只是人生去了另一階段：「我依然會繼續做我最熱愛嘅唱歌同表演，只係開拓一啲新項目，如遲早會做嘅音樂劇，另外因為我鍾意貓，最愛貓女造型，去年經已創作咗虛擬人物『莫貓寶貝』，由佢嚟發聲，表達我想表達嘅環保、愛護動物等訊息。去年『莫貓寶貝』推出第一集漫畫，好似超級英雄片咁有埋主題曲，做埋原聲大碟，甚至設計埋『莫貓寶貝』身邊嘅朋友、助手等，由佢哋去拯救世界，完全可以天馬行空，真係好好玩，或者到時同黎明嘅『明福俠』crossover，唔排除將來做埋音樂劇，諗起都覺得正呀！呢個貓女都會喺今次演唱會性感登場。」

讚師妹黃妍多才多藝

  入行25年嘅Karen主張順其自然，就算《呼吸有害》於年頭橫掃四大頒獎禮亦絕不濫做，她認為最重要裝備好自己，咁就可以隨時應戰，她亦給予樂壇新人貼士：「最緊要真心熱愛音樂、表演同創作，其他唔使理咁多，要知道拍拖還拍拖，音樂還音樂，付出亦較其他行業多，如果唔係一條心去做捱唔到落去。」緊貼樂壇嘅莫文蔚大讚師妹黃妍多才多藝，有文藝氣息；Serrini(梁嘉茵)聲線夠特別係可造之材；MIRROR呢堆後生仔會有一番作為：「佢哋有吸引力，尤其呢個年紀，(係咪鍾意佢哋靚仔？) 係人都鍾意靚仔㗎啦。」MIRROR嘅魔力，竟然搞到剛51歲生日嘅Karen回春發出如少女般嘅笑聲！
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