強尼、沈殷怡（Shirley）及練美娟（娟姐）主持ViuTV另類美選真人騷《造美人》，三人都坦承好佩服一班參賽者勇氣，要挖自己最醜一面出來，亦被他們努力改進自己而感動，令他們都想積極提升自己，娟姐更去做割掉聲帶瘜肉手術，搵番把靚聲；而講到整靚自己，強尼想整靚棚牙，Shirley想抽走個雙下巴，娟姐就想抽脂減肥。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致服裝：wagamamaplayground(強尼)、suncoo(Shirley)、MARYLING(娟姐)強尼認為傳統選美參賽者自信是靚女而參加，今次則剛好相反，「呢個節目女仔係覺得自己醜樣或者唔靚先至嚟，佢要付出嗰個決心係大一百倍，係我覺得自己唔掂，叫人幫我搞搞佢，自信嘅低係好低，你要挖出嚟俾人睇喎！話晒自己有咩唔好，想嚟希望有個改善，真係好赤裸。」三人都話去年12月錄影節目開始，受參賽者影響主動去運動減肥，強尼更爆娟姐仲做埋手術割掉聲帶瘜肉，娟姐謂10年前發現，到拍《造美人》令她的起心肝做手術，「呢把聲會有更多可能性，拍嘅角色嘅範疇，做主持，我呢把聲真係可以做啲大騷，以前把聲真係唔出得大場面。」講到整靚自己，Shirley就話想整走雙下巴，「我係以呢個雙下巴聞名，再咁樣落去好困擾，但係都知道唔容易，要抽走一定係大手術嚟，聽聞要幾個月因為要動刀，都係算啦！學娟姐話齋食少啲！」強尼亦想整靚棚牙，但怕影響講嘢，「由以前講波都有諗，但我嘅工作係不停咁講嘢，我唔想影響我口齒嘅靈活度，咪一路冇整。」而娟姐自信話塊面冇嘢要整，「有整容醫生同我講，你個樣所有嘢都好好，如果真係要整就抽脂減肥起碼廿磅。」畀強尼笑話，「廿磅夠唔夠先？」