何猷君與李丞責加盟東方盛世戰略合作國際金融，昨日分別以集團副主席及集團首席文化官身份現身「跨文化多家族辦公室平台」發佈會，計劃造就香港年輕人在大灣區開拓新機遇。李丞責的太太劉倩婷、朱李月華、何猷亨、何超欣、黃百鳴等均有出席。何猷君獲哥哥和妹妹到場支持，他稱媽咪身在澳門隔離、太太和兒子則在上海，雖未能親身前來，但都有拍片支持自己，而自己回港10多天了，也掛念妻兒，因此三天後會經澳門隔離再飛上海，下周日的父親節要在隔離中度過，因此只能通過視像與兒子慶祝。說到中港澳三地走很頻撲，他豪氣指年輕人就是要有魄力，難道待將來才頻撲！談及太太奚夢瑤正懷孕，他表示是開心事，透露預產期為年底，希望湊個好字，但暫不透露BB性別，笑言：「沒理由第一集就開估，歡迎大家留意我的社交平台。」最近何猷亨與陳瀅傳再分手，問猷君有否關心哥哥的感情狀況？他聞言搞笑的嚇到後退笑言：「唔好玩我喇，答呢啲賴嘢喎，呢啲唔講得！」李丞責表示首度以文化官形式與大財團合作感榮幸，透露集團投資很龐大，最新計劃將會在北京推出新樓盤。提到細女快將100日，會否為兩個愛女置業作為將來的嫁妝？李丞責表示在內地置業是很好的投資選擇，但暫不會考慮到女兒出嫁的事。太太劉倩婷即爆料指大女很「黐」爸爸，結婚一定很長遠的事。李丞責亦自爆：「我曾經跟5歲多的大女講過，將來結婚也要多回家探望父母，而女兒指她不會結婚，因為不捨得我和媽咪，我已把她的這番說話錄低、將來追討她用。（呷醋外父？）咁又唔會，我家是母系社會，因為一屋女人，我寡不敵眾沒有話事權。」