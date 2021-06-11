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Edan姜濤下廚雞手鴨腳　Ian被梁祖堯讚為人真實

2021-06-11 列印
■姜濤與Edan及Anson Lo下廚。
■阿祖感謝Ian信任，重現久違了的童真笑容。
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　　ViuTV節目《調教你MIRROR》前晚播出第三集，陳卓賢（Ian）和呂爵安（Edan）在節目中剖白心聲，Ian被麵包店老闆娘Fans指出不及從前開心，Ian坦承因私事被討論而更封閉自己，自我防護機制變強了。Edan則明言不介意在MIRROR中當陪襯，相信只要努力便能發亮。另外，梁祖堯也在社交平台上談及對Ian的感受，踢爆Ian是第一個行使刪除談話內容機制的成員，但也因此對他改觀，皆因這代表Ian是最真實的人。

　　被經理人花姐點名封為「地獄廚神」的姜濤夥拍隊友Edan及Anson Lo齊齊去街市買餸挑戰入廚，Edan竟然越級挑戰斬雞，表現「雞手鴨腳」，最終三人合力成功完成色香味俱全的「咕嚕雞球」。



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