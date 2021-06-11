港姐首輪面試佳麗質素參差 關禮傑女兒 最受注目 力爭入第二輪

《香港小姐競選2021》以「WE Miss Hong Kong」為主題，吸引489位佳麗參選，當中最受注目是「星二代」關禮傑的26歲女兒關楓馨（Fabienne），17歲卜卜脆張張曉祺（Ukei）、Chloe Leung、Carina Leung及「翻版方媛」陳聖瑜等。昨日大會安排專車接載113位佳麗到電視城進行首輪面試，佳麗質素參差，因疫情關係，部份佳麗未有除口罩拍照。當中以關禮傑的26歲女兒關楓馨最受注目，她在疫市下創業開網店賣純素肉桂卷，之前曾透露想入娛樂圈，最終在父母支持下，由朋友提名參選，以她的背景大有機會晉身準決賽。而年紀最細的參選佳麗張曉祺（Ukei）只有17歲，在她的社交帳戶內只有13張相，但張張都執到靚一靚，為入圍做定準備！參賽者社交網愛晒泳衣照除了Ukei外，不少佳麗都有在網上分享日常生活的習慣，當中王婳婳分享泳照，雖然未算豐滿，但身形勁fit。身高176厘米的Chloe Leung，長腿非常搶鏡，社交網亦靚相多多，毫不吝嗇其模特兒身材。江小姐（Wynn）、Nicole、Cynthia及Priscilla同樣身材相當豐滿；貌似徐子珊的Wynn現年23歲，廣州出生，穿上紅色低胸連身裙相非常養眼。提到她身材很好，她笑笑說：「係咩？我覺得自己好肥，多咗啲肉。」Cynthia就上圍逼爆，惟可惜有小肚腩。至於樣子標緻佳麗有26歲「翻版方媛」陳聖瑜及Carina Leung，24歲的Fiona樣貌有點像陳柏宇老婆符曉薇，她的腳背有紋身；余詠童（Trixie）則是馮盈盈、湯洛雯加周嘉儀混合體。而高學歷的佳麗有Christina畢業於牛津，目前是見習律師；同是律師的22歲Kimberlie，由資深傳媒人黃桂林提名、27歲梁嘉茵Karine是建築碩士畢業生及26歲Angel在香港大學讀碩士。海外佳麗正接受隔離另外，無線助理總經理樂易玲及港姐統籌經理何小慧指今年佳麗質素很好，當中不少大學生，會挑選25至30位佳麗進入8月22日準決賽，而總決賽定於9月5日舉行。至於曾志偉會否擔任大會司儀？她們說未商討不知道。問到是否TVB游說關禮傑的女兒關楓馨參選？樂易玲表示篩選時只看相片，沒有留意資料，但有聽同事提過，在面試時會留意她。她又透露有20多位海外佳麗正在隔離，稍後會進行網上視像面試，還有多位佳麗未到港，因疫情關係，大會將安排佳麗在香港拍外景。談及佳麗有紋身，是否大會已放寬條件？她稱要看位置及面積，若不覺眼都沒大問題，最緊要靚。