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《聲夢》14歲Yumi獲網民力捧

2021-06-12 列印
■Yumi獻唱《心急人上》的片段亦破30萬點擊率。
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　　無線《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，各具潛力成員亦陸續浮現。14歲鍾柔美（Yumi）同樣憑《心急人上》成功彈出，雖然然未及姚焯菲（Chante）破百萬點擊，但片段點擊亦已突破30萬。網民大讚Yumi的台風、唱歌技巧及感染力等。

　　原來Yumi有過百次比賽經驗 ， 私底下的亦熱愛跳舞，其社交網不時都會分享跳舞片段。現時就讀中三的她，除了為《聲夢》綵排及演出，每星期仍抽至少五小時上才藝班。面對演出失準，Yumi理論是：「我唔會喊，因為喊會浪費時間，我會正面啲諗，嗰日做唔到啫，可能下次做到呢。」



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