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AK為隊友頂撞花姐　被爆如黑面要罰500元

2021-06-12 列印
■AK與姜濤（右）在營中做體能訓練。
■《調教你MIRROR》令一眾成員變得更團結。
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　　ViuTV節目《調教你MIRROR》前晚以年紀最細的邱傲然（Tiger）及李駿傑（Jeremy）為主。經理人花姐直言Tiger的「隱形」是一大缺點，皆因他「禮讓」Solo機會給一班大哥哥，不介意靠邊站，故花姐希望梁祖堯令他更進取，懂得把握機會。此外，花姐亦解釋原本安排Jeremy今年出solo，但他在身形及音色上仍需調教，最後不幸地失去機會。

　　另外，AK（江𤒹生）自言是MIRROR中最常跟花姐頂嘴的人，他指見到團隊中不公平的事情都會主動出聲，他說：「明白要分12個人嘅鏡頭好困難，但我一直堅持同花姐講可以再做好啲。」花姐坦言欣賞AK的那份「真」，又爆私底下有個協議，如果他發脾氣或黑面的話就要罰500元！



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