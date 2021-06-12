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愛駒「舞士精神」離世 城城不捨

2021-06-12 列印
■「舞士精神」勝出後，城城與方媛開心拉頭馬。
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　　郭富城是愛馬之人，曾擁有兩退役馬匹「愛的呼喚」和「愛將」。到了2018年，郭富城購入新馬「舞士精神」，至今「舞士精神」為城城帶來四次拉頭馬機會，總獎金接近400萬元。可惜前日傳出消息，「舞士精神」因絞腸痧離世。香港賽馬會馬匹資料庫，亦已經取消馬匹登記。

　　郭富城於微博發文悼念，「舞士精神，5歲，出賽11次，取得四冠、三亞一季。五月下旬克服傷患一年，再度勝出頭馬，還以56秒09打破全港1,000米紀錄。今天你的離世，我和家人都非常傷心、不捨。你會永遠是我心中真正的……舞士精神，RIP。」



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