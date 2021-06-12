郭富城於微博發文悼念，「舞士精神，5歲，出賽11次，取得四冠、三亞一季。五月下旬克服傷患一年，再度勝出頭馬，還以56秒09打破全港1,000米紀錄。今天你的離世，我和家人都非常傷心、不捨。你會永遠是我心中真正的……舞士精神，RIP。」
愛駒「舞士精神」離世 城城不捨
郭富城於微博發文悼念，「舞士精神，5歲，出賽11次，取得四冠、三亞一季。五月下旬克服傷患一年，再度勝出頭馬，還以56秒09打破全港1,000米紀錄。今天你的離世，我和家人都非常傷心、不捨。你會永遠是我心中真正的……舞士精神，RIP。」
少女染疫源頭成謎 社區仍埋傳播鏈
本港昨日沒新增新冠肺炎確診個案，是相隔約半個月再度錄得零確診。但早前首宗本地源頭不明、感染N501Y變種病毒的十七歲少女，衞生防護中心指已向台灣、深圳及世衞了解，並對比本港基因庫，都找不到感染源頭，強...
2021-06-12
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「祝融號」火星車傳來首批「自拍照」
中國航天探索正穩步前進。繼早前傳出神舟十二號三太空人下周將入住天和核心艙，國家航天局昨日發佈，首批火星車「祝融號」在火星表面拍攝的科學影像。當局指該批圖片標誌中國的火星探測任務圓滿成功。火星車「祝融號...
2021-06-12
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馬克龍指責英方 不履行脫歐協議條款
為期三天的七大工業國（G7）高峰會議開幕前夕，美國總統拜登和英國首相約翰遜舉行雙邊會談，強調西方陣營要保持團結抗衡中國和俄羅斯的威脅之際。法國總統馬克龍公開發炮，指責英國不履行脫歐協議條款。對於英方要...
2021-06-12
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VAU Residence入場費499萬
萬科香港旗下的何文田VAU Residence日前公佈首批50伙價單，開放戶入場費499.8萬，最快下周進行首輪開售。項目更為買家提供接種疫苗優惠，可享2.8萬現金回贈。 萬科香港執行董事周銘禧指出，...
2021-06-12
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港股回升103點 全周仍挫75點
美國上月通脹創13年新高，但投資者認為高通脹僅屬暫時性，大市投資氣氛略為好轉，恒指止跌回升，結束七連跌，恒指曾升266點，高見28965點，逼近10天線（28969），收升103點，報28842點，成交約1308億元。全周計累跌75點，連續第二周走低。分析認為，後市要進一步回升，須靠重磅科技股帶動。 騰訊失守600元關 香港政府周五刊憲《2021年收入（印花稅）條例》，有關條例旨在上調售賣或購買香港證券的成交單據的應繳印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，調整至0.13%。新的股票交易印花稅率，將於8月1日生效。 藍籌股方面，領展（823）高見77.8元，創逾一...
2021-06-12
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巨人大戰 魔獸破極限
比利時射手盧卡古剛季意甲率國際米蘭重奪聯賽冠軍，個人榮膺最佳球員，事業創新高峰，全賴饒舌歌手兼好友Jay-Z一首歌《D'Evils》，成為自己學會推至極限的座右銘。今晚歐洲國家盃B組首戰，歐洲紅魔於聖彼德堡球場作客俄羅斯，新魔獸勢繼續踢出極致，領軍客勝先拔頭籌。（Now616、618台周日凌晨3:00直播） 星級隊友奇雲迪布尼和夏薩特剛季季尾受傷患困擾，二人缺陣無疑對比利時攻力構成影響，幸盧卡古實力更上一層樓，剛季不但成功助國米重奪失落十一年的意甲冠軍，更以廿四球和九次助攻當選聯賽最佳球員。 Jay-Z啟蒙永不停步 廿八歲前鋒盧卡古創下職業生涯高峰，他透露受好友J...
2021-06-12
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【車情車趣】 功成身退
這一代蓮花Elise及Exige終於功成身退，廠方最近推出一系列Final Edition限量版本，價錢並不便宜，不過今次是真正終極版，我估多少可以吸引到一批玩家入市支持，特別是從沒有買過蓮花，又或者...
2021-06-09
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老婆行開咗 沙灘家庭樂遇一號波 黃浩然面燶睇實囝囝同帳幕
要數圈中好好先生，45歲黃浩然肯定係其中之一，同形象指導太太莫家嘉（KaKa）2005年結婚16年以嚟，浩然完全零緋聞，誕下兩個仔仔後，工作以外一切以家庭為重。剛剛拍完新劇《家族榮耀》的浩然，昨日（1...
2021-06-12
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好好過日子——養生之道
現在的汽車有個功能，每次停下稍久就會靜止，踩油再走的時候，發動機才啟動。如果碰到堵車，就會一路停一路發動。據說這個功能是為了節能省油，但我嫌它太煩，總是把這個功能關掉。有時會想，即使這樣可以省一點汽油，但發動次數大量增加，發動機的損耗會不會因此增加。 這個星期連打了三場網球，天氣一次比一次熱，到第三場，明顯覺得比第一場累，之後有點腰酸背痛。那一來是天氣悶熱，二來連打三場，體力自然也消耗大。 機器跟人一樣。機器如果一直不動，會壞，若是動得太多，也會勞損。人也如此，不能不動，也不要過動。不動則滯，過動則損。我們那些熱衷於運動的朋友，天天在球場上奔跑，多少都有些損傷，那就更不要說...
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馬場浮世繪——小組指控巴度未盡全力策騎
馬會競賽董事小組，昨日在跑馬地馬場研訊室，繼續就騎師巴度於六月六日星期日沙田賽馬日，在平田讓賽中策騎「機緣巧俠」的方式進行研訊。小組進一步聽取巴度、練馬師文家良，與及「機緣巧俠」的馬主新劍俠團體的成員陳穎沁女士的證供。 經過兩小時的聆訊，競賽小組決定指控巴度，違反賽事條例第99(2)及(6)條未盡全力策騎。指控主要內容是巴度自接近三百米處起，直至跑過二百米處時，即使在合理而又容許的情況下，未有以必要的力度及決心力策「機緣巧俠」，確保給予該駒十足爭勝機會或取得最佳名次。小組隨即將研訊押後，以便巴度回應是否承認指控。 馬場浮世繪
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