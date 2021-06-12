老婆行開咗 沙灘家庭樂遇一號波 黃浩然面燶睇實囝囝同帳幕

要數圈中好好先生，45歲黃浩然肯定係其中之一，同形象指導太太莫家嘉（KaKa）2005年結婚16年以嚟，浩然完全零緋聞，誕下兩個仔仔後，工作以外一切以家庭為重。剛剛拍完新劇《家族榮耀》的浩然，昨日（11）又出動陪太太及兩個仔去沙灘享受家庭樂，由於下午天文台發出一號戒備信號，沙灘特別大風，但太太行開咗，搞到浩然一邊要睇實兩個仔游水，一邊又要顧個沙灘帳幕，兩邊走好鬼忙，好好先生都變得面燶燶躁躁哋！ 採訪：張詠森浩然前年簽約古天樂旗下經理人公司後，工作接唔停，剛剛又完成跟張智霖、羅子溢（羅仲謙）和楊茜堯（楊怡）夫妻檔合作新劇《家族榮耀》，近日終於可以放假休息，當然第一時間陪屋企人，見近日疫情回穩，昨日又難得冇乜落雨，於是一家四口去南灣同陽光玩遊戲。睇見都覺得攰黃氏一家下午3點幾到達沙灘，浩然同太太相當合拍，兩人先夾手夾腳開好個沙灘帳幕，浩然就擺低晒啲行裝，太太就幫兩個小朋友搽太陽油。本來一切安排得好好，浩然仲即刻除掉上衣，大晒結實肌肉，但同行友人囡囡整傷隻腳，KaKa即陪伴去救傷站治理傷口，順便攞兩個仔個浮牀去打氣，於是就行開咗。本來浩然一個人照顧住兩個小朋友落水玩，完全冇難度，不過由於掛起一號風球，海灘不斷吹起大風，沙灘帳幕特別食風，差點被吹起，浩然顧得睇住囝囝落水玩，又要不停目及住個帳幕，其間仲試過幾次帳幕差點被吹走，在水邊陪囝囝玩的他要急急腳走返上沙灘整好個帳幕，搞到囝囝要大叫他，他怕囝囝失禮即做動作叫停，呢幕睇見都真心覺得幾攰。浩然同個沙灘帳幕大戰咗幾個回合之後，疲於奔命的他見到太太終於現身，即時頓起一家之主格做決定，向KaKa呻話：「可唔可以唔要個帳幕呀？係咁風起呀！」KaKa當然尊重老公意見啦！不過，兩個仔仔一於好少理，因為媽咪已吹好浮牀有得玩啦！