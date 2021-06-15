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27歲雷莊𠒇晒慶生照驚現麒麟臂

2021-06-15 列印
■雷莊𠒇對自己身材信心十足。網上圖片
■雷莊𠒇上載生日照，其粗臂好礙眼。網上圖片
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　　2017年港姐冠軍雷莊𠒇當選後，負評如潮，她履行完一年港姐職責後沒有與無線簽約，反而返回老家加拿大，更不時在社交網分享在當地的生活。

　　6月13日是雷莊𠒇的27歲生日，她在社交網上載慶祝生日的相片，相中的她穿着白色小背心露出腰部，可見上圍豐滿不少，但好明顯凸出腰間兩旁的贅肉，加上粗大的手臂，跟選美時的身材相比有好大分別。她更在即時動態上載穿着比堅尼相片，還笑容滿面，自信心爆棚。



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