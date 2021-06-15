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關智斌黃宗澤滑水過端午節

2021-06-15 列印
■關智斌上載滑水相，更祝大家端午節快樂。網上圖片
■黃宗澤滑水技術不算純熟。網上圖片
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　　昨日端午節，不少人去游龍舟水，關智斌（Kenny）及黃宗澤同時選擇玩滑水應節。Kenny在社交網上載兩段滑水片段，片中的他滑水時，跟着船上播放的音樂節奏擺動身體，可見他滑水技術不錯。

  另一片段中，他原本想在滑板上蹲下，點知失去平衡跌落水。他留言說：「無論邊度都會搵到可以 #wakesurf 嘅地方。端午節快樂！cheers！#原來湖水係幾爽#不過船家唔準我除衫。」而黃宗澤的滑水片段中，雖然見他滑水技術不算純熟，不過勝在外形搭夠，亦贏得網友讚他靚仔。



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