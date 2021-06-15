90後演員陳健朗第一套執導的劇情片《手捲煙》，講述退役華籍英軍遇上南亞裔古惑仔，二人展開被黑幫追逐的故事。除了邀得影帝林家棟零片酬演出，陳導更放膽找來冇拍過電影的尼泊爾裔演員Bipin Karma擔當重要角色，幸表現出色獲陳導高度讚賞：「試鏡時直覺係佢，拍完比我預期更好O添！」擁跆拳道黑帶的Bipin表示要學好廣東話，盼有機會參與動作片。撰文：黎寶倫 攝影：張詠森面對一眾金像級人馬林家棟、太保、袁富華、白只等，飾演印度小混混「文尼」的Bipin Karma卻毫不怯場，陳健朗導演也大讚：「演員最緊要鬆，佢好Relax，令件事好Organic，同家棟個Chemistry即刻出晒嚟！（缺點？）廣東話講正少少就好，哈哈。」Bipin尷尬笑道：「因為之前冇睇太多香港電影。（唔識家棟？）I've seen 家棟哥somewhere，but it's a good thing because I was not so nervous.」並謂在片場一直觀察對方，更被家棟的演技震撼。原來一開始Bipin拒絕試鏡，事關正於香港知專設計學院修讀影像創作的他一心想做幕後，「咁大嘅角色又要講廣東話，我自覺唔係好合資格，見面後佢話唔使講好多廣東話，但點知絕大部份都係講廣東話，仲要講印度話又要學演戲，好大挑戰！」笑問可覺受騙？陳導即自首：「少少啦。」Bipin直言拍畢《手》廣東話大躍進，仲拍上癮盼做香港演員，又恨拍動作電影；陳導即爆片末已受傷倒地的Bipin，儼如毛蟲般邊爬地邊嗌「阿Sir」，試圖為該幕打鬥場面加戲，Bipin解釋：「我覺得文尼即使受傷，都會想向家棟騷義氣。」