2018年，胡楓(修哥)以86歲高齡創下在紅館最高齡開騷紀錄，今年修哥再刷新紀錄，以89歲之齡於6月19日在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》。修哥相當興奮：「真係諗唔到，70歲後竟然有機會3度喺紅館開演唱會，最緊要有得娛人娛己，我好陶醉，一啲都唔覺得辛苦。」採訪：方騫平 攝影：譚壹致 場地：藝力琴行@新蒲崗胡楓獲唔少契仔契女及行內人愛錫，演唱會原定去年舉行，主辦公司老闆孫敬安及盧敏儀（Money）經已同修哥拍好宣傳海報，兼且同壽星公切餅慶祝88歲生日，最終受疫情影響而押後一年，就算只容納七成半觀眾，但孫敬安及盧敏儀堅持show must go on，當係送畀修哥89歲賀禮，修哥好開心笑着說：「尤其係No Money（盧敏儀）對我真係好好，好話唔好聽，89歲唔開心點得，仲有幾多年呀？我都希望觀眾開心。」開騷冇壓力修哥自爆，19年前初登紅館開show由肥姐捉成好事：「其實我70歲前都冇諗過可以喺紅館開到show，第一次70歲喺紅館演出係由『演唱會之父』張耀榮成全，記得大壽前夕，有朋友提議話當留個紀念，當時我仲話邊敢提出呀？自己講出嚟都傻啦！點知俾肥姐聽到同耀榮叔講，至今做開有條路。肥姐好錫我，樣樣都『修哥前，修哥後』，佢尤其對住我個孫仔嗒晒糖，所以喺溫哥華嘅兒孫，年年都會去拜肥姐。」修哥不擔心健康及體力問題，他開心到手舞足蹈說：「最近做咗磁力共振檢查身體，證實健康良好，冇三高、冇糖尿，收到報告時我幾開心呀！雖然89歲仲開到演唱會好唔簡單，但只要背熟歌詞就冇壓力，o依家只求天天開心，我鍾意唱歌，可以唱懷舊歌畀觀眾聽，好Enjoy。」