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孖ERROR拍廣告玩到癲　古天樂一腳踢走193

2021-06-15 列印
■古仔同ERROR合作，擦出火花。
■193跳「拜神舞」，被古仔一腳踢開。
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　　古天樂（古仔）上月中到九展欣賞MIRROR尾場演唱會，完騷後ERROR成員193（郭嘉駿）成功向古仔「集郵」後，更在社交網晒合照，引來網民熱議。昨日端午節假期，古仔和ERROR齊在社交網曝光合作拍的廣告片，193一句：「Feel到啦！巨星排場，知我咩料啦。」隨後是古仔出場，他叫肥仔開冷氣時，肥仔一句「咁黑都怕熱嘅！」即被古仔打臉。最後當然是順着廣告中的減價口號「除三」相同發音，眾人將古仔團團圍住，一起叫古仔除衫。

　　他們又換上夏威夷恤又唱又跳，193扮古仔跳招牌「拜神舞」，即被古仔一腳踢開，十分搞笑。



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