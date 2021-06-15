李光洙網上感謝《RM》成員　 女友李善彬畀Like粉絲興奮

韓國長壽節目《Running Man》元老成員李光洙，早前宣佈退出節目，他最後一集前日播出，充滿離愁別緒，成員都忍不住落淚。而完成該集後，晚上光洙在其社交網上載了一張尖頭人造型，並留言感謝《RM》的台前幕後11年來的陪伴。他寫道：「因為如同家人一般的成員們、工作人員和一直為我加油的fans，我得到了很多很多的愛護，令過去11年每周都留下美好回憶。」光洙的留言不單獲大批fans留言點讚，連其女友女星李善彬亦有畀Like，雖然沒有留言，但用了鼓掌、擊掌和三個Like的表情符號來表達對男友的支持；不少粉絲都為他們暗晒恩愛而感到高興。