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木村拓哉拍廣告激罕晒童年照

2021-06-15 列印
■木村拓哉在銀座街頭拍攝廣告。
■木村難得在廣告中大晒童年照。
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　　日本天王木村拓哉近日為連鎖漢堡包店日本開張50周年拍攝新廣告，木村身在漢堡包店首間分店所在地銀座取景。廣告中天空不停飄下不同的照片，都是食客在漢堡包店開心拍下的照片，木村不斷拿起照片看，最後一張飄下來的，竟然是木村的童年照。

　　木村為拍廣告而罕有晒童年照，立即引起話題，照片中的木村身穿和服，公認型男的他，兒時已長得十分可愛。此外，有爆料網指早前人氣偵探劇《古畑任三郎》男主角田村正和去世，電視台有意開拍新一輯《古畑任三郎》，人選正是木村，因他多年前曾在節目中扮田村正和，扮得唯肖唯妙。



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