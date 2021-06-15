44歲做歌手被網民留言鬧咁老仲唱 陳展鵬霸氣反擊︰你咪唔好聽囉

5年前，陳展鵬成功挑戰視帝寶座，3年前展開人生新一頁結婚生女，今年再下一城，踩入樂壇做「天盟娛樂一哥」，推出新歌《零歲》。44歲才出歌，展鵬坦言未進攻先捱轟：「網民留言話我『咁老就咪唱啦！』，言論自由嘅，但我都有選擇，可以delete留言同Block。」不過經常被網友取笑的展鵬身經百戰，霸氣反擊，「唱歌又冇犯法，影響到你咪唔好聽囉！」採訪：方騫平 攝影：梁志明化妝：Gabbie Lee 埸地：唯港薈 Hotel ICON陳展鵬新歌《零歲》係唱畀「前世情人」小豬比，希望囡囡做個Happy Baby，「歌詞真係好到肉，係我嘅心聲，最初畀個headphone小豬比聽，佢興奮到由個心笑出嚟，見到佢咁嘅反應，我都好開心。」老婆聽練歌話聽到好攰陳展鵬於21年前曾簽過寶麗金（現時環球唱片），跟陳奕迅、謝霆鋒同期出道，但只在雜錦碟出過單曲，o依家才算圓歌星夢。不過，目前香港樂壇年輕化唔同晒，作為「老新人」嘅展鵬坦認格格不入：「其實唔好講喺娛樂圈，就算外面都會分開年齡層，大家唔想接觸大家嘅嘢，好彩我老婆單文柔唔out，佢喺屋企聽到我練歌，搖晒頭話『點解唱得咁慘、咁用力嘅？聽到我好攰，o依家啲歌唔係咁。』係佢提點我要去學咬字同埋唱歌，事實上用90年代嗰一套係唱唔到o依家啲歌，o依家啲key唔止偏高，好似散文咁，好有含意。」反擊被評成身亞視娘味展鵬預咗出歌會被評頭品足，他坦承：「有網民問我『點解無端端要去唱歌？』甚至話我『咁老就咪唱啦！』網上文化言論自由，講嘢好直接。不過，做人要懂得消化同分析件事啱唔啱，如我鍾意食魚生，唔通香港唔興就唔食咩？唱歌又冇犯法，影響到你咪唔好聽囉！如果過份評擊我咪delete留言，再嚟人身攻擊，我就會Block，我都有得選擇評語㗎嘛。」他又不吐不快：「正如網民話『陳展鵬隔住個mon都聞到亞視陣娘味』、『有一種連鏹水都洗不走的亞視娘味』我係喺亞視做過，喺入面學到好多嘢喎，咁『好亞視』有乜問題？既然唔係個個認同，只好做實事。而且，我覺得音樂唔分年紀同男女，最緊要有共鳴可以感動人，麥當娜年紀夠大過我啦，佢咪一樣出新歌？」開心香港樂壇百花齊放因為做歌手，陳展鵬o依家好留意樂壇：「最Like林家謙作品，仲有張進翹（Manson）、Dear Jane、郭偉亮等，MIRROR好值得留意，因為天時地利人和，好難得香港有隊組合有追星嘅感覺。樂壇需要唔同元素，由當年譚詠麟同哥哥，到四大天王，咁先會百花齊放。」他認為，唱歌有新嘢玩，有嘢學，個人才會有進步：「拍劇演來演去都係警察、醫生、律師，我都有好大壓力，惟有喺角色上加入新元素。」