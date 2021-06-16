吳錫輝主持的《輝哥為食遊4》最近播出第4輯，疫情下拍攝唯有改變策略邀請多位星級嘉賓，包括甚有淵源的羅家英和米雪助陣。7月便70歲的輝哥，雖然跟太太鄧藹霖及長子因疫情分隔港英兩地，幸有細仔及一班老友跟他慶祝，同時亦是他一手成立的「香港電台第二台」40周年紀念，更加別具意義，而他亦很安慰看到近年MIRROR及ERROR冒起炒熱香港娛樂圈。撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 場地：Happy Valley pub n restaurant今輯《為食遊4》搵來的星級嘉賓除了吳鎮宇、黎耀祥和張德蘭外，還有跟輝哥相當有淵源的羅家英和米雪，原來前者是舊同事後者是學生，「我喺（港台）二台啱啱開始，羅家英喺第五台同李寶瑩做《梨園之星》宣傳粵曲；而米雪喺佳視做花旦要卒學去補習，我嗰時啱啱喺港大畢業讀英國文學，日頭喺新法書院教英文，夜晚就去靜宜女中幫劉家傑手教，Michelle就係我班嘅學生。」輝哥謂太太鄧藹霖陪長子在英國居住，今年只能跟細仔撐枱腳慶祝70歲生日，「細仔同我講咗，7月10日安排好，佢會買牛面珠墩肉用紅酒炆再加意粉，我叫佢買多條法包沾汁食，飲吓酒我就夠。（冇得同大仔太太慶祝？）都冇辦法，遙遠祝福囉！」愛飲愛食的他仲有班老友慶祝，「我哋有個group叫『傳媒老是佛』有14個人，我反對生日大鑼大鼓，但曾智華個搞屎棍提起，唔通人哋話慶祝我咁掃興咩。」另外張文新提起由他1981年創立的「香港電台第二台」剛好40周年，他亦會跟舊同事敍舊，「我哋神秘地約咗個神秘地點，去開一個神秘party，會跟足政府嘅限聚令。」70年代加入電台的輝哥，看着廣東歌興衰，對於這兩年新一代歌手努力，他特別感觸，「我心裏面係感動嘅，細路博得就博啦，佢哋咬實牙關，MIRROR或ERROR都好，佢哋都捱咗3年呀大佬！你估金仔（金廣誠）魯暉（魯庭暉）冇做嘢咩，人哋畀咗3年花姐慢慢tune，我好appreciate起碼佢做嘅嘢有晒部署，我當然恭祝佢成功啦！我個港台舊同事係前新聞部總監，嗰日食完飯佢唔係返屋企，走去睇姜濤生日會，阿「嬋」都係姜糖，我個心有丁點兒老懷安慰。」