還原「私追風波」印證MIRROR一條心 人氣王姜濤 街場打波舊片上新聞

《調教你MIRROR》昨晚還原「私追風波」真相，姜濤與Lokman及Anson Kong齊齊勸退Fans，印證MIRROR十二個人一條心！ 而人氣王姜濤廣告接唔停外，連他之前在街場打籃球的舊片也被有線新聞止汗劑的報道的片段，認真唔講得笑。ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚節目還原「梅窩私追風波」，由於Fans數目於一日間由數名急增至約50名，更在拍攝的酒吧門外守候，影響拍攝進度，部分戶外項目被逼取消，MIRROR成員經過討論後，決定一同走出酒吧，由隊長Lokman、副隊長Anson Kong及現場最多Fans的姜濤，語重心長勸喻Fans離開，姜濤事後指事件證明MIRROR十二個人一條心！而前晚播出的一集中，阿祖邀來麥子樂分享入行20年的辛酸，寄語12子要享受及投入工作，Frankie因此大受啟發，承諾會更主動爭取機會。AK請食Omakase補祝生日另外，有網友發現姜濤以前在街場打籃球的片段，出現在有線新聞講述止汗劑的報道中，更配以「焫焫焫焫焫焫著」歌詞，可見姜濤人氣的強勁！至於姜濤前晚上載MIRROR演唱會上以古箏彈奏《滄海一聲笑》的片段自白，並寫道：「很多事情，我無法做到以一笑解煩惱，那不如化身為《蓮》，經歷這一切的骯髒，依舊出污泥而不染。」而AK日前請姜濤食高級Omakase補祝生日，又笑言要為自己10月的生日物色更貴更好食的餐廳，更先行多謝「姜老闆」，認真搞笑！姜濤早前曾表示最鍾意拍雪糕廣告，最近他如願以償首次接拍雪糕月餅電視廣告，將於7月首播，今次姜濤更與經理人花姐破天荒首度幕前合作，廣告中花姐暫時放下一向的硬朗和霸氣，以慈祥一面示人。除此之外，姜濤又聯同隊友盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）拍攝護膚品牌新產品廣告，以及品牌於本月底舉行的線上互動體驗館影片。