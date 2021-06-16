老婆網上寫「贈興」文惹負評 蕭正楠戲言：洪永城好剋翠如

意大利鋒將恩莫比尼和恩斯治尼十年前在意乙佩斯卡拉一拍即合，但在國家隊因歷任教練之保守戰術而一起低迷。幸好現任主帥文仙尼主張進攻，他倆遇上伯樂踢來如魚得水，上仗歐洲國家盃揭幕戰各入一球領軍大勝，今晚有力再領軍在羅馬主場擊退瑞士，於 組有望提早晉級，熱捧主勝。（Now616、618周四凌晨3:00直播） 恩莫比尼和恩斯治尼在二○一一至一二球季，分別被祖雲達斯及拿玻里借往佩斯卡拉，結果一拍即合，前者當屆意乙獨取廿八球，恩斯治尼則錄得十八球和十四次助攻。他們僅合作一季就分道揚鑣仍無損友誼，可是在干地等重守輕攻的教練手下，在意軍未能大顯身手。 感激伯樂文仙尼 直...

2021-06-16