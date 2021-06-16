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老婆網上寫「贈興」文惹負評 蕭正楠戲言：洪永城好剋翠如

2021-06-16 列印
■蕭正楠與湯洛雯、簡淑兒宣傳《一笑渡凡間》。
■黃翠如寫長文賀洪永城結婚，竟被網民鬧爆。
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蕭正楠及湯洛雯昨為劇集《一笑渡凡間》宣傳，早前蕭正楠和太太黃翠如在社交網分享運動短片擺出「四、六」手勢引起爭議，阿蕭說他們連續三星期每朝6點起身跑步，拍片作紀念，發生此事感無奈。講到日前洪永城求婚成功，翠如在社交網寫長文贈興狂數好友缺點，引網民駡戰，阿蕭笑指洪永城好「剋」翠如，他代翠如澄清這篇文章不是踩洪永城，而他們四人都明白沒有任何意思，強調不會因此放棄社交平台。

至於湯洛雯表示沒留意今屆港姐佳麗，但知道關禮傑女兒關楓馨參選，她本身也是星二代，希望對方抱平常心，當年她參選因星二代身份好大壓力。

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