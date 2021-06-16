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女導演疑自肥邀偶像合作 朴敘俊傳參演《Marvel隊長2》

2021-06-16 列印
■朴敘俊身型極弗，好啱演漫威英雄電影。
■「Marvel隊長」貝兒娜森已積極操體能。
Nia DaCosta
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韓國型男朴敘俊憑話題韓劇《梨泰院Class》紅到國際，昨日韓媒報道朴敘俊將會進軍荷里活，應邀接拍漫威電影《Marvel隊長2》，不過朴敘俊近期仍要為電影《水泥烏托邦》拍攝，故預計要等下半年才能往美國拍攝《Marvel隊長2》。而朴敘俊所屬事務所回應傳媒查詢時，只表示：「無可奉告。」但卻未有否認傳聞。如消息屬實，朴敘俊將是繼男星馬東石參演《永恆族》以及女星秀賢客串《復仇者聯盟2：奧創紀元》後，第三位演出漫威電影的韓國演員。

執導《Marvel隊長2》的黑人女導演Nia DaCosta，曾在網上表示自己是朴敘俊的影迷，更曾在社交網上載朴敘俊的靚仔相，自認「女朋友」向偶像示愛。



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