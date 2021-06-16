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張秀文讚蔣家旻嘴唇好潤

2021-06-16 列印
■阿旦、張秀文為《欺詐劇團》宣傳。
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鄭丹瑞（阿旦）、張秀文及敖嘉年等出席《欺詐劇團》宣傳活動，阿旦搞笑「投訴」指劇中每位演員都有咀戲，連杜燕歌都可以咀張秀文，唯獨他沒有，阿旦更戲言圍讀時嬲到拂袖而去。

張秀文在劇中與杜燕歌有段忘年戀，兩人還有咀戲，秀文笑言自己少拍咀戲，今次給杜燕歌，拍之前杜燕歌還向她單眼。秀文又透露劇中多造型好好玩，她與蔣家旻亦有咀戲；問哪一位較好咀？她笑稱各有各好，有不同味道，當然錫女仔較特別，加上家旻的嘴好性感，感覺好潤。

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