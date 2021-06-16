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公開張栢芝幼子出世紙《壹週刊》被罰12萬

2021-06-16 列印
■張栢芝重視幼子的私隱。
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《壹週刊》前年透過入境處查冊取得並刊登張栢芝幼子的出世紙，壹傳媒有限公司、出版人、總編輯及一名記者被控違反《私隱條例》。兩公司及總編輯麥景慶昨於西九龍法院承認共三項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。主任裁判官徐綺薇指張作為藝人，其私生活會引起讀者的好奇及興趣，惟凡事都需有平衡，傳媒應保護及尊重他人私隱，各判罰款四萬元，合共十二萬元。至於原被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」的記者則獲撤控，自簽兩千元，守行為十二個月。

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