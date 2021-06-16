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曾志偉現身為參賽拳手打氣

2021-06-16 列印
■曾志偉觀戰，為吳業坤等人打氣。
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無線《明星運動會》昨日舉行拳擊賽事，曾志偉親臨觀戰，為參賽拳手打氣！昨日分別上演男、女子組各級別初賽、決賽及女子組表演賽。

下午進行的四場決賽，分別為女子58公斤級決賽，由李君妍對關嘉敏；男子60公斤級決賽由海俊傑對鄭俊弘；男子70公斤級決賽由容天佑對吳業坤；男子78公斤級決賽則由潘梓鋒對羅孝勇。項目的操練及比賽將剪輯成五集《明星運動會前哨戰：Fight盡》，由6月28日起周一至五晚上11時在J2播出。

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