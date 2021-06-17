《2021香港小姐競選》昨日在電視城進行第二輪面試。大部分熱門佳麗如「清純版吳謹言」王 、「翻版方媛」陳聖瑜、「嫩版楊采妮」梁凱晴及「長腿Model」梁允瑜都能順利入圍。至於首次面試即成為焦點的關禮傑女兒關楓馨亦順利入圍，而且昨日麥翠嫻更送女兒龔敏晴到集合地點，換言之今屆港姐最少有兩名星二代參選。約60位準港姐，昨早於康城港鐵站集合，並坐上大會安排24座小巴到電視城進行第二輪面試。首輪面試中出現過的素人靚女亦順利入圍。貌似吳謹言的王婳婳因不懂廣東話，傳媒訪問都要以普通話發問，她亦稱準備參賽的首要工作是練好廣東話。被譽為「翻版方媛」的陳聖瑜（Yvette）穿上白色低胸連身裙到場，仙氣十足。問到可覺得樣子似方媛？她笑笑說：「都有朋友講過。（郭富城係偶像？）都係，係我兒時偶像。」23歲的梁允瑜（Chloe）擁有42寸長腿顯得相當自信。梁凱晴（Carina）參選首輪面試後被封「嫩版楊采妮」，被網民視為大熱的她表示好開心，被指似楊采妮她稱覺得少少似。17歲的張曉祺（Ukei）穿上超短迷你裙現身，盡顯青春活力。今屆星二代的關禮傑女兒關楓馨獨自到達康城港鐵站，她表示平常心參選，問爸爸關禮傑有甚麼話說？她表示都是鼓勵說話。問到可有高層專程找她？她即尷尬地說：「冇！」隨後急步離去。麥翠嫻24歲女兒、從事金融的龔敏晴（Victoria）亦有參加第二輪面試，更獲父母駕車送到集合地點。至於由林作媽咪提名的霍穎璇，獲裕美充當助手，裕美表示自己是林母的奴隸、讓對方任意差遣。提到表情好像不太願意？裕美笑稱：「好願意，平時都不會早起，難得朝早有靚女睇。（林媽媽睇中霍穎璇做新抱？）我好大方，做她（林媽媽）新抱唔容易，辛苦她，但她（霍穎璇）咁後生怎會揀林作！」