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祖兒獲好友輪流唱金曲慶生

2021-06-17 列印
■Mani攬實壽星女祖兒，盡顯姊妹情。
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　　昨日是容祖兒的41歲生日，一向人緣好的祖兒，獲不少網民提早向她賀壽。祖兒在社交網的限時動態表示有好多朋友為她慶祝外，並上載多位好友及粉絲獻唱她多年來的經典金曲片段，當中包括有Twins、經理人霍汶希（Mani）、鄭欣宜、關智斌、彭秀慧等。跟祖兒情同姊妹的Mani亦在社交網上載二人合照，相中的祖兒鬼馬地嘟晒嘴，Mani留言：「容祖兒生日快樂，不經不覺和你共度過無數的生日，盡在不言中。」





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