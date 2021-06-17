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苟芸慧清雜物惹婚變傳聞

2021-06-17 列印
■苟芸慧與陸漢洋突傳婚變。
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　　苟芸慧於2018年嫁富二代陸漢洋，婚後過幸福少奶生活，但近日傳出婚變，其身邊友人爆料指二人去年底感情已現暗湧，主要是苟姑娘受不了老公冷待，加上在生BB方面出現分歧。苟芸慧日前於社交網留言：「最近的日子裏，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。」似乎意有所指，有指個多月前她已搬離貝沙灣愛巢租屋自住。

　　對於婚變傳聞，苟芸慧經理人若蘭回應：「苟芸慧只是清迷你倉的雜物，佢哋感情OK，多謝關心。」



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