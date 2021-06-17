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張敬軒想捧外傭姐姐做歌手

2021-06-17 列印
■張敬軒稍後會與外傭姐姐一齊上烹飪堂。
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　　張敬軒前晚為《勁歌金曲》節目錄影，提到近日大家關注他的早餐問題，軒仔笑指將與外傭姐姐一起參加餐飲輔導，但不敢讓姐姐獨自上堂，因對方二次創作能力太強，為保安全會一起上20堂。

　　軒仔又表示60歲的姐姐用一個菲律賓電話App唱K，更錄了百多首歌，他說：「我要求她唱給我聽，發覺她可以上得台，計劃捧她做歌手，不過怕不合法，問過相關人士這事上有灰色地帶，現在不想太多，先醫好我的肚為首。」



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