無懼港片尺度收窄 陳健朗繼續創作 林家棟籲電影人勿先自設限制

2017年，林家棟憑電影《樹大招風》榮膺三料影帝，地位提升但佢從來冇打算加片酬，為撐新生代，更以零片酬接拍陳健朗處男執導的電影《手捲煙》。以往得到不少前輩給予機會的家棟直言，有能力時便有責任提拔新人，又讚一班90後對電影充滿熱誠又有火，相信新舊糅合可創作更多片種。對於港產片拍攝限制可能愈收愈窄，可擔心影響創作？他說：「唔好自己設限先，諗咗自己想講咩先，限制自己創作仲衰。」陳健朗也表示定下母題才最重要，目前正籌備下一部電影。撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致髮型：梁佇鳴Alex @ Salon Nova（林家棟）、 WiL Wu（陳健朗） 化妝 : 張楊蕊而@ J.A.C.K. Factory（林家棟）、 WiL Wu（陳健朗）場地：Premiere Elements貴賓影廳為求拍攝順利，陳健朗在林家棟建議下花了8個月度劇本，「開頭都戰戰兢兢，甚至覺得好攰，有次家棟哥問：『我係咪好難搞呀？』我諗咗幾秒答：『你都幾X難搞嘅……』跟住佢就笑，但我明白演員係要深化角色、抽絲剝繭，正因拍攝前不停發掘劇本嘅可能性，所以去到現場冇搓死圈。」家棟解釋，過去數年外語片票房遠遠拋離港產片，要令觀眾重拾對本地電影的關注和熱度，首要是寫好劇本、做好本份。香港電影仍有好多空間香港電影圈多次陷入低潮，家棟稱自己亦有責任，「作為演員拍十套都係同一題材，我會好驚囉！全部一式一樣嘅話，將心比己，觀眾又會點呢？」《電影檢查條例》修訂剛於上周五生效，資深電影人田啟文擔心影響業界創作，家棟認為先不要自設限制：「大膽咁問，而家畀你去伊朗拍，你堅唔堅持要着比堅尼呀？咁唔去伊朗咪得囉！香港仍然有空間，好多題材可以講，我覺得首先諗咗自己想講咩先，條件容許咪做，唔容許咪另闢一條路囉。」陳健朗也認同最重要是想好故事的中心訊息，「知道自己想講咩嘅時候都有好多方法，你可以抽離、未必要紀實。」多謝前輩提攜薪火相傳提到近年提攜不少新人，今次更零片酬撐新導演，家棟謙稱只是回饋電影圈，皆因出道以來遇上不少好前輩，給予機會兼教曉他做人處事，語畢他即萬梓良上身，重現對方當年鬧導演一幕，「你唔好成日畀嘢我講啦，畀吓啲新人講啦，淨係見我有鬼用咩！做戲兩個人做㗎嘛，自己一個做晒咩！」家棟指從對方身上看到電影中的演員應互相配合，故現在也要求多分配戲份給其他演員。問到如何報答家棟？陳健朗說若將來Budget許可會寫一個得意角色畀對方玩。那麼還恨演甚麼？家棟即怒吼：「點解我啲戲成日冇愛情線㗎！（渴望愛情？）唔係，個個做主角都有拍拖、結婚戲，我啱啱嗰部講結婚都唔愉快㗎，硬係冇啲Sweet嘅！」並謂觀眾和自己都嫌悶，希望再挑戰愛情片和喜劇。