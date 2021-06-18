狄易達除了幕前演出外，還身兼舞蹈學校「Dance Kingdom」校長，原來疫情下舞蹈學校跟其他學校，多了不同合作形式，加上他17年跟朋友成立室內設計及裝修配對平台「Spaceplan」，有兩盤生意揸手才捱過這段疫情日子。講到早前被指跟陳曉華復合，達仔就否認並堅稱兩人只是朋友，至於搵對象拍拖就要睇緣份。撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 場地：Dance Kingdom達仔坦承疫情下演藝工作近乎零收入，幸好有生意，「好彩有呢兩盤生意幫到手，唔係靠教班，咁就死咗，好彩有啲小學服務，呢度有啲收益，加埋室內設計嗰邊，坦白講自己都算幸運嘅，樣樣嘢都冇停到。」原來舞蹈學校有九龍灣、將軍澳三所分校外，工作範圍更不止教跳舞，達仔說：「近年學校需要多咗服務，疫情亦搞到好多學校好難搞，全日制返唔到，甚至停晒課，我哋就可以發揮到少少作用，喺疫情下幫佢哋做好多工作，點樣利用啲zoom去上堂，去做埋網上教材畀佢哋，我哋由原先跳舞班服務五、六十所學校，到o依家服務二百所小學，全港先得五百所小學，我哋都發展得好快。」17年成立香港首創的室內設計及裝修配對平台，達仔承認受拍《安樂窩》啟發，「做咗《安樂窩》到o依家都做咗11年，啲朋友叫我介紹啲裝修公司，或者裝修出咗問題問我意見，我本身又會成日同啲Designer傾偈，佢哋話有咩方法可以多啲人識，於是我就諗搵一個公平嘅平台，等大家可以搵到合適對象。」事業得意的達仔，早前亦被指跟陳曉華復合，但他再次否認兩人關係，「唔係拍拖，梗係唔係！」但他認為搵對象要睇緣份，又希望是圈外人，「唔係太想對象同自己咁近，反而我想佢係另一個範疇，我喺佢身上學到嘢，所以最好對方唔好跳舞，我都想認識其他世界、圈子嘅人。」不過達仔直言唔心急，「唔好話女朋友，我寵物都冇時間陪，女朋友要更多時間，但自己真係冇時間。（幾歲結婚？）40歲前結婚。」達仔年底才33歲，仲有時間！