王菀之（Ivana）和方力申（小方）日前擔任星級義工，為「麥當勞叔叔之家慈善基金」在7月1日至8月25日舉辦的慈善獎券義賣活動拍攝宣傳照。當日兩人同3歲小妹妹一齊拍攝，見他們o氹小朋友有一手，菀之笑言自己也是大細路，又自言未確定準備好做媽咪未，而好肯定準備好做爸爸的小方，就未有結婚對象，睇唔過眼的Ivana即場自薦做媒人。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致由於疫情關係拍攝宣傳照沒法在「麥當勞叔叔之家」進行，Ivana和小方未有機會探訪一班病童，不過原來疫情前Ivana已經常去探訪，而且被他們的正能量感染，「你以為佢哋病會好小心，但佢哋其實好活潑，拮晒針應該好痛，佢都照樣跑來跑去，佢哋嗰種活力同埋生命力，反而啲大人入到去好似滿佈塵埃咁樣。」見Ivana和小方都好識o氹小朋友，Ivana自言內心都是個小孩，「我自己本身喺屋企都係咁同啲公仔溝通，我只係見到個friend咁啫！唔覺得係一個大人o氹緊個小朋友。」問到是否已準備好做父母？小方坦言一直都ready，「我覺得我係個好好嘅老竇嚟，但係生仔佢死緊，一定會好嚴，但係女仔嘅話我諗會軟好多，可能同個未來太太講『你出去搵錢啦我喺屋企煮飯湊仔』，唔做嘢攬住佢哋算。」Ivana坦言10年前最想做媽咪，「可能同荷爾蒙有關係，好早有諗過，但過咗又冇諗，有時見到啲朋友，就會諗一諗。」小方恨做爸爸，可惜仲未有結婚對象，玩交友Apps又未有成績，「我其實都係得個睇字，冇行動，梗係唔敢啦！疫情底下係難啲，同埋我本身係難識朋友嗰啲人。」Ivana睇唔過眼話：「我啲好姐妹有個list嘅，我打畀你啦！（你終於出手啦！）我明佢，有時好似我啲好姐妹朋友，係要人介紹吓可能會好啲㗎！」小方再補充，「好似我細佬做律師，有時做到凌晨，你點識人啫！唔好話藝人唔知點樣識人，佢哋都會唔知點識啲新朋友，所以介紹係需要囉！」叫Ivana快點出手，她即搞笑答：「知道！」