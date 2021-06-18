湯洛雯（靚湯）最近在《一笑渡凡間》首度演古裝打女，雖然辛苦，但靚湯反而好享受拍古裝，仲話男友馬國明都好鍾意睇。講到馬明近期經常不在港，靚湯覺得各有各忙冇問題，但對於第4度傳婚訊感無奈。近年因keep fit成專家的她，有意開頻道分享心得，她大讚注重健康又keep得好的馬明，平日有提點她的飲食。靚湯話最初拍古裝以為好辛苦，但拍拍吓就慣，仲愛上拍古裝，「雖然開工啲汗係濕到連出面件褸都濕埋，不過我好鍾意神話，又好鍾意睇古裝劇，o依家少古裝劇開，會更加珍惜機會。」她透露馬明都恨睇，「《一笑》佢興奮過我，佢隔離緊冇乜嘢做，阿蕭（蕭正楠）又係佢好朋友，同埋佢好耐冇睇過古裝劇。」講到跟馬明今個月才公開拍拖一年，已4度傳婚訊，靚湯沒好氣話，「傳第4次唔答啦！大家拭目以待，都係正常情侶啫！」對於早前放閃幫代表馬明的毛公仔洗白白，她笑道：「o依家個公仔都出名咗，（幫馬仔沖涼？）浸吓水幫佢捽吓啫！見到啲comment話好污糟，係啲燈打埋嚟灰灰暗暗咁，其實好白雪雪嘅。」之前受體重問題困擾的靚湯，原來有意開頻道分享keep fit經驗，「我想搞個YouTube平台，但係唔想是但開個live，我真係想set得靚一靚，有晒字幕自己剪片一腳踢嗰種，其實我叫好多artist幫手拍咗個預告，之前最肥想記錄自己點樣減，但係因為拍劇真係拍唔到。」靚湯謂馬明不介意她肥瘦只重視健康，仲讚男友身材keep得好，「如果我係唔食嘢會暈低嗰啲，佢梗係唔畀啦！但係佢知我根本就係好鍾意食嘢，要畀好多力先至可以唔食嘢，所以佢完全唔會擔心我會餓親自己。佢覺得健康最緊要，佢就唔係好鍾意我飲代糖汽水，始終代糖唔係好有益，會叫我飲有汽嘅水代替，佢對自己身材意識其實都高，佢要長期拍嘢，加上又唔係特別鍾意食嘢，晚餐突然唔食都得。」