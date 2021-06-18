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為着三角褲拍廣告開價　許廷鏗自認心理包袱大

2021-06-18 列印
■顏卓靈與陳蕾出席活動。
■欣宜笑言希望看到許廷鏗着三角褲拍廣告。
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　　許廷鏗昨日與鄭欣宜、顏卓靈及陳蕾等出席服裝品牌旗艦店開幕禮，並指入行12年，今次為品牌首度穿短褲拍廣告。許廷鏗更笑言向來的性感底線是在腳眼，許久沒見過自己的「跛羅蓋」，因覺得做幕前穿長褲亮相才是尊重。

　　問到今次酬勞是否很可觀，愈多錢露得愈多？原本許廷鏗表示與此無關，豈料欣宜插嘴稱希望看到他穿三角褲，他即打趣開價：「可能接到幾千萬元工作，條褲會短到似三角褲！（收幾千萬才肯着三角褲示人？）因為真係好大……（邊方面大？）係好大心理包袱，It's not a big deal！」許廷鏗又自言瞓覺都是穿長褲，游水穿泳褲也用四個骨褲打底，欣宜即笑稱自己正常得多，游水會穿泳衣。



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