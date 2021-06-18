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陳展鵬呻拍劇破壞父女情

2021-06-18 列印
■陳展鵬接受薛家燕訪問，大談同女兒關係。
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　　陳展鵬昨日到新城接受薛家燕訪問，第二年有囡囡陪過父親節的他，未知太太單文柔有否安排驚喜，認為只要放假在家陪女兒「小豬比」，日日都是父親節。不過，陳展鵬透露稍後會連開三套劇，笑言會將這數個月辛苦建立的父女情破壞，「要開工時便跟女兒感情麻麻，她會叫媽咪多過爹哋，我要好似撩女仔一樣，希望她理睬我，驚開工太耐會唔認得我！」陳展鵬透露女兒因追看劇集《逆天奇案》而在家扮揸槍兼匿埋。



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