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阿嬌自揭曾遭前男友抹黑

2021-06-18 列印
■阿嬌自認「吸渣」體質，好容易吸引渣男埋身。
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　　鍾欣潼（阿嬌）在內地節目《怦然心動20歲》中直指感情上容易受傷，她憶起當年往澳洲讀書前與男友分手，最後還是一起去澳洲讀同一所大學，惟對方在當地卻抹黑她，她在異國孤立無援，只能致電回家向媽媽訴苦。

　　在旁的女星寧靜聽後，疑惑問：「為甚麼那麼多渣男呢？」阿嬌樂觀自嘲是「吸渣體質」，但現在已沒有，更稱現在應要吸引優質男。她又自爆拍拖時喜歡用「Baby」及「鼻鼻」稱呼男友，引全場大笑！



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