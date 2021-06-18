前晚播出的《調教你MIRROR》安排成員上演戲課程，更邀得《狂舞派》導演黃修平及填詞人鍾雪做嘉賓，令眾人大為驚喜。12子分六組「情侶檔」演出，並選出最好的三位進入第二輪比試，跟鍾雪做對手戲，最後由Lokman、姜濤及Anson Lo勝出，進入下一輪環節。黃修平對演女仔的Anson Lo讚不絕口：「做得細膩同surprise到我就係Anson，佢真係做到好feminin（女性美）嘅感覺。」雖然Anson Lo在第二個演戲環節中要演回男仔，但他仍表演自然流露，更沒有甩嘴。此外，在還原「梅窩風波」時，姜濤勸喻粉絲不要私追的心底話，經理人花姐指，姜濤很少有兄弟在身邊時願意主動站出來，亦甚少拒絕粉絲，這是三年來第一次。