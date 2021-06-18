影壇新仔對住GiGi 鄭中基冇怯場 呂爵安拍外景被圍 變Fans見面會

男團MIRROR除姜濤外，將於6月28日播出的香港首部BL劇《大叔的愛》的兩位男角盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）同樣超受歡迎，廣告接唔停。特別是後者，搞笑玩得最重要冇偶像包袱，就算早前疑被前度爆曾偷食都無損人氣！日前本報獨家直擊Edan拍處男電影《闔家辣》，開工僅兩日經已成功融入劇組，同前輩鄭中基及梁詠琪有講有笑，對fans亦有求必應，任影唔嬲，拍外景變Fans見面會，勁嘢！採訪：方騫平、譚壹致日前經理人花姐出post大讚呂爵安，「佢一直靠着自己嘅努力得到今日嘅認同，從來唔會埋怨，唔會扭計，唔怕蝕底，而且好學。」跟Edan出身入死的花姐當然知佢好嘢，連跟得好貼的吳君如亦睇中Edan有喜感，搵佢喺監製兼主演嘅賀歲片《闔家辣》中擔演一角。處男拍戲好淡定日前下午，是Edan開工的第二日，大隊喺屯門村屋取景，Edan要同前輩梁詠琪(GiGi)及鄭中基(Ronald)做對手戲，「處男」Edan好快融入劇組，經常有講有笑。當日，Edan以韓劇《驅魔麵館》男主角趙炳圭的微曲髮加瀏海及深綠色運動裝配黃膠鞋造型現身;而留鬚的鄭中基就紮住辮，梁詠琪就穿上中袖衫及闊身褲加斜孭袋，大媽feel出晒嚟。當日場口講述地產經紀帶GiGi、Ronald及呂爵安一家人去睇樓，Ronald睇唔啱，Edan惟有笑住拍拍經紀膊頭打圓場。雖然監製吳君如唔在場，但執行監製鄒凱光及新晉導演鄭晉軒睇到實，Edan作為影壇新仔表現淡定冇怯場，做慣綜藝嘅佢仲會加入生鬼表情增添喜感。因為冇乜NG，入黑前就能如期拍畢當日戲份。圍觀街坊老中青現場所見，Edan工作態度認真，未埋位前唔會玩手機，埋位時唔使入鏡就會企喺附近stand by。有明星入村拍戲自然驚動村民，唔同年齡層的街坊撲晒出嚟睇明星，熟女村民聽到有MIRROR，滿心歡喜諗住去睇姜濤，見唔到姜B見到Edan都好啦。目測當日抱住BB嘅媽媽及妹妹仔見到Edan最開心，圍住要求自拍唔肯走，圍足20分鐘有求必應，唔止玩selfie，仲笑晒口豎起大拇指擺pose。最後因為聚集嘅村民愈嚟愈多，劇組唯有扯走Edan。