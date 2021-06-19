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穿梭中港習慣隔離 何佩瑜狂食暴肥至60公斤

2021-06-19 列印
■何佩瑜努力減肥，身材已fit了很多。
■楊受成夫婦率何佩瑜、李靖筠、曾樂彤和艾妮出席電影《保鑣救殺手2》首映禮。
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　　英皇集團主席楊受成夫婦前晚率何佩瑜、李靖筠、曾樂彤和艾妮出席電影《保鑣救殺手2》首映禮。何佩瑜早於農曆新年時返了石家莊老家探親，接着到橫店拍了兩套古裝劇，由於不斷狂食令體重暴增至60公斤，經積極減肥後，身材已差不多回復最fit狀態，稍後她再返內地拍戲和宣傳電影，由於常奔走兩地已習慣隔離生活，最重要為自己定下時間表，規定至少要做半小時運動，否則會很易肌肉僵硬化及變得懶散。

　　另外，李靖筠日前在節目中被KB和ERROR成員肥仔聯手整蠱爆喊，由於KB事前花足心思鋪排，加上她眼淺，最後都按捺不住情緒。



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