  • 2021年6月19日 星期六
  • 31º
  • 75%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 娛樂

獲孫女及曾孫助陣 修哥開Show食定鹹竹蜂打底

2021-06-19 列印
■胡楓食定鹹竹蜂及胖大海等養聲。
■演唱會老闆盧敏儀及孫敬安和修哥齊切燒豬。
Previous Next

　　89歲胡楓（修哥）創下在紅館最高齡開騷紀錄，今晚他在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，昨日修哥到紅館踩台及進行拜神儀式，烈日當空下仍有粉絲在紅館外等候修哥，並高呼「修修加油！」修哥即走近跟他們揮手，拜神後修哥連燒豬也沒有吃，並指着喉嚨表示要護聲，笑稱雖然見慣風浪，不過自己的喉嚨卻未見過風浪，怕聲線沙啞，要食鹹竹蜂、胖大海以及花旗參外，還有中藥。

　　在香港的4個曾孫和兩個孫女今晚都會上台演出，至於在溫哥華及英國的兒孫已錄影了支持片段，問到契仔、契女可會到場？他笑說：「我唔畀佢哋嚟。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd