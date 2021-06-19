65歲的區瑞強（Albert）將於6月21及22日一連兩日，於文化中心舉行《我家您再重聚演唱會2021》 ，相隔兩年再開騷， Albert特別珍惜跟樂迷聚首機會，更邀請了胞妹區佳芬及細仔區昕進（Adrian）任嘉賓。keep住開騷唱歌致力保育香港廣東歌的他，亦樂見新一輩歌手努力，加上TVB開放平台，有望令香港樂壇重生。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致習慣年年開騷的Albert， 已有兩年冇開過所以今次一定要搞，「我覺得一年一聚剛剛好，所以唔計算今次有機會就做。今次叫《我家您再重聚演唱會2021》，好似come back返屋企食飯咁，兩年冇見大家要見吓，仲有文化中心係我成長嘅地方，以前啲民歌演唱會全部喺文化中心做；而『我家您』有兩個意思，係我同fans，仲有我同家人，所以就搵咗屋企人，我妹同個仔做嘉賓。」Albert坦言keep住開騷唱歌，目的是幫香港廣東歌保育，「將我最熟識七、八十年代嘅香港廣東歌，希望將呢啲歌傳承落去，我成日掛在口邊靚歌保育，重新再活化。」對於近年後輩歌手致力推動香港樂壇，他大力支持，「姜濤牽起咗漣漪出嚟，成個電視台去捧一隊組合出嚟，應該嘅，成日話樂壇惡性循環，香港樂壇真空咗好耐，年青人都要搵個對象去追，好似得陳奕迅同容祖兒咁滯，本身好成熟嘅音樂巿場，點可能容許一個天王又好天后又好，雄霸10幾年冇換過！」Albert亦樂見近期TVB開放平台，「成10年冇同外界接觸過，全部都係自己人嚟，頒獎、唱歌、選嘅都係自己人，呢個咪小圈子囉！o依家開放我覺得呢一步行啱咗，全香港所有歌手都可以上嚟，ViuTV都可以如果你肯，起碼四大唱片公司可以嚟，之前連資深都冇，咁好搞笑喎！個圈點會成功，好似足球隊咁一定係老大帶嫩，樂壇一樣，o依家重頭嚟過，咁樣講好似好悲觀，因為衰咗廿年嘛！」而新一輩中他較欣賞譚嘉儀，「唱舊歌，英文歌都得，譚嘉儀非常好，其實佢都出道10年，再新嗰啲冇聽，（姜濤？）我真係冇聽過，唔知姜濤唱歌點，唔會專登聽，如果揸車聽到都會聽。」