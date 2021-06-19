  • 2021年6月19日 星期六
  • 31º
  • 75%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 娛樂

幫菊梓喬拍MV　姜皓文喊到聲嘶力竭

2021-06-19 列印
■Hana表示每年年初都會錄好所有劇集歌曲。
■黑哥稱Hana是淒美歌后。
Previous Next

　　菊梓喬（Hana）為劇集《刑偵日記》片尾曲《不相信別人》拍MV，並邀請姜皓文（黑哥）當MV男主角，黑哥稱是第一次拍MV，他透露兩人拍《鐵探》認識，之後再合作《刑》劇。黑哥自嘲是「老餅」，所以最初Hana邀請他拍MV以為對方講笑，更以為MV的拍拖情節好開心，結果好慘情。Hana更爆黑哥拍MV時喊到聲嘶力竭。

　　亞視年代曾與曾志偉及林敏驄拍喜劇的黑哥開始拍電影就演反派，坦言好恨再拍笑片，不過現時要他搞笑又擔心不夠癲。Hana指《刑偵日記》還有另一首歌，將與王浩信合唱，另會於書展舉行簽碟會，希望順利舉行。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd