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TwinsMani賀41歲牛一 祖兒玩到成口忌廉

2021-06-19 列印
■阿Sa都有Po相，更以My Love稱呼祖兒。
■Twins及Mani同祖兒慶生，玩到全部個嘴都有忌廉。
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　　容祖兒及Twins由入行Friend到而家，三人更自封為「龍虎豹」，有喜慶時必一齊慶祝。前日是祖兒的41歲生日，阿Sa及阿嬌除了大玩祖兒經典歌曲Filter隔空慶祝外，更有「實體版」慶祝活動。

　　之前祖兒回港兩周探媽咪後，已跟經理人霍汶希（Mani）返回內地搵銀。昨晚祖兒在IG上載「龍虎豹」合照，hashtag是龍虎豹reunion，四人捧着生日蛋糕，嘴角佈滿忌廉，似乎是上演了一場「忌廉大戰」，壽星女留言高呼開心，又強調蠟燭是自己吹熄的，而阿Sa亦有Po合照，並留言：「終於見啦，my love。」



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