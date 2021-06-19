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坦認不雅片主角 吳偉豪﻿﻿私處被討論：﻿﻿冇放喺心﻿

2021-06-19 列印
■不雅片流出後首次面對傳媒的吳偉豪表現淡定。
■同場的呂慧儀提醒港姐師妹盡力學習及享受過程。
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　　吳偉豪上月流出全裸不雅片後，昨日首度現身處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳，他直認是片中主角。對於其私處Size惹網民討論，問有否唔開心？吳偉豪說：「冇乜放喺心。」

　　吳偉豪被問到為何影片會流出、是否前女友報復等，他均以「交由警方處理」為由避談，但謂不擔心有更多影片流出，自己會專注工作。問可有後悔？他說：「我係唔應該咁做。」並感激公司體諒和親友、粉絲支持。另同場的許家傑和袁文傑，均讚吳偉豪拍劇比以往更專業，事件亦處理得很好。



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