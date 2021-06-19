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籲勿中圈套付款 「女版羅浩楷」踢爆林作抽水

2021-06-19 列印
■22歲Kirsten的提名人是胞兄，可惜她已落選。
■馬嘉希
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　　林作日前自稱提名「女版羅浩楷」Kirsten參選港姐，又揚言要眾籌100萬給TVB讓她進入決賽，惟Kirsten前晚踢爆唔識林作，其中文名亦非「霍韻璇」而是「利愛安」，仲提醒大家唔好付款，事後林作解釋只是講笑。另一佳麗馬嘉希昨日流出Clubbing照，穿低胸背心的她，顯見是有料之人。



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