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晒半裸恐怖刮痧痕跡　 鄭秀文自嘲背脊勁趕客

2021-06-19 列印
■Sammi於IG展露刮痧「戰績」。
晒半裸恐怖刮痧痕跡　 鄭秀文自嘲背脊勁趕客
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　　近日忙於拍攝的鄭秀文（Sammi）日日早出晚歸，昨日她於IG貼出滿佈紅印的裸背照，透露為消除疲勞、去濕氣而刮痧，仲自嘲背脊睇落「驚嚇趕客」兼「有啲似豹皮」，但相信五至七天就會消退得無影無蹤，她說：「刮痧過程受點痛楚，值得喔！」



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