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畢業騷獲指原莉乃撐場　宮脇咲良被屈請食壽司

2021-06-21 列印
■宮脇咲良前晚舉行畢業騷，獲指原莉乃（中）及兒玉遙（右）撐場。
■宮脇咲良傳會返回韓國發展。
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　　韓國限期女團IZ*ONE於今年4月解散後，日籍成員宮脇咲良返回日本後，即宣佈畢業離開原本所屬的組合HKT48。前晚她於福岡舉行畢業演唱會，獲已離隊的前隊長指原莉乃及兒玉遙撐場，令宮脇一度感動落淚。

　　宮脇感謝大前輩指原一直以來的照顧，更表示指原畢業時她因身在韓國，未能參與指原的畢業騷而感到遺憾。指原則笑稱：「我會一直支持你的，你要賺錢比我多，到時要請我吃壽司！」引來全場笑聲。有指現時指原的年收達3,500萬港元，即宮脇起碼要賺3,500萬！宮脇由於人氣高，在IZ*ONE解散後傳獲多家韓國事務所邀請加盟。前日有指IZ*ONE重組機會很大，估計宮脇可能重返IZ*ONE。



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