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向佐呂方網晒寶貝女靚樣　Chilam囝囝火柴長腿搶眼

2021-06-21 列印
■向佐抱着囡囡，一副慈父樣子。
■Chilam與「魔童」的長腿好搶眼。
■呂方最渴望女兒叫一聲爸爸。
■余香凝一家三口好溫馨。
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　　昨日是父親節，不少藝人爸媽都在網上Po與仔女的合照。多年來袁詠儀（靚靚）和老公張智霖（Chilam）一直十分保護兒子「魔童」，昨日靚靚趁父親節罕有地分享愛子照片，見魔童與爸爸Chilam悠閒地坐在沙發睇平板電腦，魔童一雙火柴人長腿更成為焦點。

　　向佐與台灣太太郭碧婷的女兒「小奶皇」向芷於去年10月出生，向佐一直將女兒樣貌保密，昨日上載父女合照慶祝以爸爸身份度過的第一個父親節，同樣用眼鏡圖案遮去女兒雙眼。



　　57歲的呂方去年5月與圈外女友Rainbow秘密結婚，囡囡於8月8日出世，今年是他做爸爸後的首個父親節，呂方在社交網分享照片，留言表示：「祝大家父親節快樂！寶貝兒，等着你叫我一聲爸爸！」此外，余香凝的老公陸政渡、岑珈其同樣開心度過人生第一個父親節，分別在社交網分享喜悅。

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